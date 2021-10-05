حماس: التغول بحق الأسرى يجب أن يواجه بيد واحدة

العالم- فلسطين

ودعا القيادي يوسف، في بيان صحفي، لدعم الأسرى رسميًّا وشعبيًّا؛ لمنع "مصلحة السجون" من المزيد من الاعتداءات والانتهاكات بحقهم، لافتا أنهم لجؤوا لهذا الإضراب وهم يتوقعون أن يجدوا الدعم والمساندة الشعبية والرسمية.



وطالب يوسف المؤسسات الإقليمية والرسمية والدولية بالضغط على الاحتلال من أجل إيقاف الاحتلال عن جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين عمومًا والأسرى الإداريين المضربين عن الطعام خصوصًا.



وأدان سياسة الاحتلال بإدارة الظهر للمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام.



وقال يوسف: "حتى وإن كان هناك وقفات خجولة في الساحة الفلسطينية إلا أنها غير كافية لإيصال رسالة الأسرى المضربين إلى الخارج".



وشدد على ضرورة أن يقف الجميع عند مسؤولياتهم، وعدم تركهم لقمة سائغة لإدارة السجون والشاباك ومن خلفهم حكومة الاحتلال.



وأضاف: "بالرغم من تعهدات مصلحة السجون بالعودة لما كان عليه الوضع قبل عملية انتزاع الأسرى الستة حريتهم من جلبوع، إلا أنها تصرّ على عدم الإيفاء بأي عهود، وتواصل التنكيل بالأسرى عمومًا داخل السجون".



وثمَّن يوسف إصرار الأسرى على التعامل مع إدارة السجون حزبًا واحدًا؛ لوقف انتهاكاتها بحقهم.