الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: التغول بحق الأسرى يجب أن يواجه بيد واحدة

حماس: التغول بحق الأسرى يجب أن يواجه بيد واحدة
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف أنَّ التغول بحقّ الأسرى يجب أن يواجه بيد ووحدة واحدة لإفشال مخططات إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

العالم- فلسطين

ودعا القيادي يوسف، في بيان صحفي، لدعم الأسرى رسميًّا وشعبيًّا؛ لمنع "مصلحة السجون" من المزيد من الاعتداءات والانتهاكات بحقهم، لافتا أنهم لجؤوا لهذا الإضراب وهم يتوقعون أن يجدوا الدعم والمساندة الشعبية والرسمية.

وطالب يوسف المؤسسات الإقليمية والرسمية والدولية بالضغط على الاحتلال من أجل إيقاف الاحتلال عن جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين عمومًا والأسرى الإداريين المضربين عن الطعام خصوصًا.

وأدان سياسة الاحتلال بإدارة الظهر للمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام.

وقال يوسف: "حتى وإن كان هناك وقفات خجولة في الساحة الفلسطينية إلا أنها غير كافية لإيصال رسالة الأسرى المضربين إلى الخارج".

وشدد على ضرورة أن يقف الجميع عند مسؤولياتهم، وعدم تركهم لقمة سائغة لإدارة السجون والشاباك ومن خلفهم حكومة الاحتلال.

وأضاف: "بالرغم من تعهدات مصلحة السجون بالعودة لما كان عليه الوضع قبل عملية انتزاع الأسرى الستة حريتهم من جلبوع، إلا أنها تصرّ على عدم الإيفاء بأي عهود، وتواصل التنكيل بالأسرى عمومًا داخل السجون".

وثمَّن يوسف إصرار الأسرى على التعامل مع إدارة السجون حزبًا واحدًا؛ لوقف انتهاكاتها بحقهم.

روابط ذات صلة

حماس تتضامن مع سلطنة عمان

قيادي في حماس يدعو العربية الى التوقف عن بث الشائعات

حماس: هنية ينعى الداعية محمد بارود

حماس تكشف عن خطط دول عربية لاخناق المقاومة

حماس : جرائم الاحتلال المستمرة ستزيد شرارة المواجهة

وقاحة "الاسرائيليين" بلغت حدا حتى انهم ينتقدون صفقة مع الاماراتيين في عقر دارهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

أنباء عن دخول كبرى مدن درعا في اتفاق التسوية اليوم

لقاح "باستور" الإيراني يدخل سلة التطعيمات العامة

غوغل تحظر 150 تطبيق "أندرويد".. احذفها من هاتفك فورا!

العفو الدولية: طالبان قتلت 13 شخصا من عرقية 'الهزارة' خارج نطاق القضاء

ماذا تعرف عن "التليف النقوي"؟!

على أذربيجان التخلص من وهم شراء الأمن من القوات الأجنبية