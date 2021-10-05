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طالبان: لن نسمح بأي تهديد من أراضي أفغانستان ضد إيران

طالبان: لن نسمح بأي تهديد من أراضي أفغانستان ضد إيران
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد حاكم ولاية هرات مولوي شیرأحمد عمار مهاجر، أن حركة طالبان لن تسمح بأي تهديد إرهابي من أراضي أفغانستان ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - إيران

وبحسب "فارس" أن مولوي شيرأحمد عمار مهاجر مساعد حاكم طالبان في مدينة هرات، صرح لمسؤولين إيرانيين محليين في محافظة "خراسان رضوي" الإيرانية، أن الحكومة الأفغانية لن تسمح لداعش باستخدام أراضيها ضد إيران.

والتقى مساعد حاكم هرات، أمس الاثنين، بعدد من المسؤولين المحليين في محافظة خراسان رضوي ورئيس شرطة مدينة تايباد الحدودية الإيرانية عند في منفذ إسلام قلعة الحدودي.

وكان محافظ خراسان رضوي قد زار أفغانستان على رأس وفد بهدف تطوير العلاقات التجارية ودراسة وحل مشاكل تجارة الترازيت.

وبحسب المكتب الإعلامي لوالي هرات، فقد التقى مساعد حاكم هرات بمسؤولين إيرانيين لتسلم الشحنة الرابعة من المساعدات الإنسانية الإيرانية.

وقال مساعد حاكم طالبان في هرات خلال اللقاء: إن طالبان تلتزم بجميع القوانين الدولية وقوانين حسن الجوار ولن تسمح أبدًا لأفراد أو جماعات أجنبية مثل داعش باستخدام الأراضي الأفغانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وهذه هي رابع شحنة من المساعدات الإنسانية الإيرانية للشعب الأفغاني في غضون شهر منذ وصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان.

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