الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تكريسًا لتطبيع العار..

وزيرة داخلية الاحتلال تعلن إلغاء تأشيرة الدخول مع الامارات

وزيرة داخلية الاحتلال تعلن إلغاء تأشيرة الدخول مع الامارات
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي أياليت شاكيد، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق إلغاء تأشيرة السفر بين "تل أبيب" وأبو ظبي، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد القادم.

العالم - الإحتلال

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها شاكيد، للصحفيين، خلال وجودها في إمارة أبو ظبي، التي تزورها رسميًّا، بحسب صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية.

وبدأت وزيرة داخلية الإحتلال، الاثنين، أول زيارة رسمية لها إلى الإمارات، التقت خلالها وزير داخلية الامارات سيف بن زايد آل نهيان، وزارت مسجد الشيخ زايد بأبو ظبي.

يشار إلى أن شاكيد هي القيادية الثانية في حزب "يمينا" (يمين)، برئاسة رئيس وزراء الإحتلال نفتالي بينيت، وهي معروفة بمواقفها المتشددة المؤيدة للاستيطان، والمعارضة لإقامة دولة فلسطينية.

ووقع الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، اتفاقية تطبيع اعتبرت طعنة في ظهر الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.

روابط ذات صلة

أنباء عن لقاء بين محمد بن زايد ووزير خارجية الاحتلال في أبوظبي

بن زايد يعرض على كيان الإحتلال تواجدا عسكريا دائما بالإمارات!

الإمارات تستعد لإطلاق قناة إخبارية يعمل بها إعلاميون سعوديون

الکیان إلاسرائيلي يطلق مشروعا في صناعة الطائرات مع الإمارات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

عجز مالي يلازم اميركا منذ عقود والدين العام قد يتضاعف في 2037

شاهد..اجواء مقام الإمام الرضا(ع) في ذكرى وفاة رسول الله(ص)

تعطيل الموافقة على مساعدة واشنطن للاحتلال في تمويل القبة الحديدية

الكاظمي:لا خيار لبناء عراق مزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع

ميقاتي يستقبل السفير الإيراني في لبنان

مستوطنون يقتحمون قبر "الشيخ السعدي" في "الشيخ جراح"