وزيرة داخلية الاحتلال تعلن إلغاء تأشيرة الدخول مع الامارات

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جاء ذلك في تصريحات أدلت بها شاكيد، للصحفيين، خلال وجودها في إمارة أبو ظبي، التي تزورها رسميًّا، بحسب صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية.



وبدأت وزيرة داخلية الإحتلال، الاثنين، أول زيارة رسمية لها إلى الإمارات، التقت خلالها وزير داخلية الامارات سيف بن زايد آل نهيان، وزارت مسجد الشيخ زايد بأبو ظبي.



يشار إلى أن شاكيد هي القيادية الثانية في حزب "يمينا" (يمين)، برئاسة رئيس وزراء الإحتلال نفتالي بينيت، وهي معروفة بمواقفها المتشددة المؤيدة للاستيطان، والمعارضة لإقامة دولة فلسطينية.



ووقع الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، اتفاقية تطبيع اعتبرت طعنة في ظهر الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.