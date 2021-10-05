تعطيل الموافقة على مساعدة واشنطن للاحتلال في تمويل القبة الحديدية

العالم- الاحتلال

وقدم الاقتراح السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الدولة، في حين اعترض على ذلك السيناتور الجمهوري راند بول، ونتيجة لذلك تم نقل التشريع إلى إجراء عادي قد يستغرق عدة أسابيع.



وقال بول أنه "يدعم إسرائيل، ولكن المناقشة كانت ضرورية لتوضيح مصدر التمويل أولا"، مشيرا إلى أنه "يجب تحويل الميزانيات من صندوق المساعدات لأفغانستان".



وصوت مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق، بأغلبية ساحقة، لصالح تشريع لتقديم مليار دولار لـ"إسرائيل" لتحديث منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي.



وأيد المجلس التشريع بواقع 360 صوتا مقابل اعتراض ثمانية.



وجاء التصويت بعد يومين فقط من زيادة التمويل في مشروع قانون إنفاق أوسع، حيث ألغى مجلس النواب الأمريكي بندا يتعلق بتمويل القبة الحديدية الإسرائيلية بقيمة مليار دولار.