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عواطف الخفاجي مرشحة عن حركة انجاز: نسبة الأمية في العراق بلغت 40% والسبب يعود إلى الوضع الاقتصادي

الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

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