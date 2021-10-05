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بالصور.. اللواء رسول يعلن الاطاحة بـ9 إرهابيين في العراق

بالصور.. اللواء رسول يعلن الاطاحة بـ9 إرهابيين في العراق
الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على ( ٩ ) عناصر من تنظيم داعـش الارهابي في خمس محافظات.

العالم - العراق

وقال رسول في بيان، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المُسلحة، نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عمليات أمنية استباقية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية في ( ٥ ) مُحافظات عراقية، إذ تمكن من إلقاء القبض على ( ٩ ) عناصر من داعـش في مُحافظات الأنبار، نينوى، صلاح الدين، بغداد، كركوك".

وأضاف، أن "الجهاز ألقى القبض على عُنصرين إرهابيين في الأنبار وثلاثة آخرين في كركوك وصلاح الدين، كما ونفذت قوة خاصة من الجهاز عمليتين نوعيتين في مُحافظتي بغداد و نينوى أسفرتا عن إلقاء القبض على إرهابيين أثنين".

وبالتنسيق مع أسايش كردستان العراق، مُحافظة أربيل، تمكن الجهاز، وفق البيان، "من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي ينتمي لعصابات داعـش، واحكمت قبضتها على ارهابي اخر بعملية منفصلة".

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