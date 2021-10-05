مع بداية موسم الإنفلونزا..كيف تفرق بينها وبين فيروس كورونا؟!

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ويواجه بعض الأشخاص صعوبة كبيرة في التمييز بين نزلات الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد، نظرًا لتشابه أعراض الإصابة بهما، فكيف يمكن التفرقة بينهما؟

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أوجه التشابه والاختلاف بين فيروس كورونا والإنفلونزا، وفقًا للدكتور مصطفى محمدي، استشاري الباطنة ومكافحة العدوى ومدير عام التطعيمات بالشركة القابضة للمصل واللقاح.

الفرق بين فيروس كورونا والإنفلونزا

يعتبر كوفيد-19 والإنفلونزا من الأمراض المعدية التي تصيب الجهاز التنفسي، ولكن يسببهما فيروسات مختلفة، حيث تننج الإنفلونزا عن فيروس A أو B، أما كورونا يحدث بسبب فيروس SARS -COV-2.

ولا خلاف على أن المرضين يتشاركان في العديد من الأعراض، ولكن إذا دققنا النظر، سنجد أن هناك اختلافات بينهما من حيث الشدة وموعد الظهور، كما هو موضح فيما يلي:

السخونة والقشعريرة

- الإنفلونزا: ارتفاع بسيط في حرارة الجسم مع قشعريره خفيفة.

- فيروس كورونا: حمى وقشعريرة شديدة.

السعال

- الإنفلونزا: قد يكون مصحوبًا ببلغم.

- فيروس كورونا: جافًا.

الصداع

- الإنفلونزا: بسيط.

- فيروس كورونا: مستمر وحاد.

الإرهاق العام

- الإنفلونزا: بسيط.

- فيروس كورونا: حاد

فقدان حاستي الشم والتذوق

- الإنفلونزا: نادرة.

- فيروس كورونا: موجود ويحدث بشكل مفاجئ في معظم الأحيان.

الرشح وانسداد الأنف

- الإنفلونزا: شائع.

- فيروس كورونا: غير شائع.

التهاب الحلق

- الإنفلونزا: قد يكون موجودًا.

- فيروس كورونا: قد يكون موجودًا.

ضيق التنفس والنهجان

- الإنفلونزا: غير شائع.

- فيروس كورونا: شائع.

- أعراض فيروس كورونا:

تستهدف غير الملقحين أو الذين لم يسبق لهم الإصابة، ومع الحالات الصحية المتقدمة، قد تتطور إلى مضاعفات خطيرة، قد تؤدي للوفاة.

- أعراض الإنفلونزا:

تستهدف غير الملقحين والأطفال وكبار السن والحوامل، وتكون أكثر حدة لدى أصحاب الأمراض المزمنة.

ورغم تشابه كوفيد-19 والإنفلونزا في موعد ظهور الأعراض "بعد يومين من الإصابة بالعدوى"، ولكنهما يختلفان في فترة حضانة الفيروس، حيث يستمر الأول لمدة 14 يومًا والثاني لمدة لمدة 4 أيام.

وبشكل عام، يفضل مراجعة الطبيب المختص فور ظهور أي أعراض، لتحديد المريض المتسبب فيها، استنادًا إلى نتائج بعض الفحوصات والتحاليل، مثل تحليل صورة الدم الكاملة CBC وتحليل PCR وتحليل CRP.