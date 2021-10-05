ستولتنبرغ يدعو للتفاعل مع روسيا لتجنب اندلاع حرب باردة جديدة

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وقال ستولتنبرغ، خلال كلمة في جامعة جورج تاون: "أرى أنه يجب علينا التفاعل مع روسيا، نظراً لأننا لسنا في حاجة لحرب باردة جديدة أو سباق تسلح"، مشيراً إلى أن العلاقات بين الناتو وروسيا اليوم هي في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يرفض رفضاً قاطعاً إجراء حوار مع روسيا عن طريق العسكريين، مشيراً إلى أن موسكو مستعدة للحوار، لكن بطريقة مهنية وليست هستيرية.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف الاجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا - الناتو" بشكل شبه تام.