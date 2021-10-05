المحررة الطويل: الأوضاع ازدادت صعوبة داخل السجون منذ عملية "نفق الحرية"

العالم- فلسطين

وقالت المحررة الطويل خلال حديث لـ"إذاعة صوت الأسرى بغزة": منذ عملية انتزاع الحرية وحتى اللحظة الأوضاع ازدادت صعوبة أكثر مما سبق والتوتر قائم طوال الوقت.

وأضافت "إقتحم اليوم أكثر من 40 سجان من سجن الدامون من أجل تفتيش السجن بشكل دقيق تم خلالها نقل عدد من الأسيرات إلى غرف اخرى"، مؤكدة بأن الأسيرات يرفضن بشكل قاطع أي قرار انتقامي ضدهن، وسيواجهن هذه القرارات مهما كانت النتائج وهن جزء لا يتجزأ من الحركة الأسيرة.

وأوضحت، أن قوات الاحتلال فتشت خزائن الأحذية والأحذية نفسها، كما صادرت معظم الدفاتر والكتب وتلخيصات الكتب، وعلمت على نقل عدد من الأسيرات إلى الغرف خلال التفتيش.

وأشارت الى أن قوات الاحتلال ابلغت الأسيرات بأنه سيتم نقلهن من غرفهم إلى غرف أخرى إما لـ6 شهور أو عام وتم رفض هذا القرار بشكل تام.

وبشأن عملية انتزاع الأسرى حريتهم من سجن جلبوع، قالت الطويل إن "الاسيرات استقبلن خبر عملية انتزاع الحرية بسعادة وفرح وبالتكبير والتهليل داخل السجن".

وأفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الأسيرة بشرى الطويل من سكان مدينة البيرة شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسيرة الطويل عند حاجز الجلمة شمال جنين، بعد اعتقال استمر 11 شهرًا.

الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الاسيرة بشرى الطويل في 8 نوفمبر 2020، بعد الافراج عنها في صفقة "وفاء الاحرار" عام 2011.