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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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نبض السوشيال
مندوب روسيا بفيينا: العودة الى مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي مع ايران مسألة وقت وستقع في المستقبل القريب وهي لصالح جميع الاطراف
امير عبداللهيان في موسكو: لدينا ثقة بأن نتوصل الى تفاهمات جيدة خلال لقاء يوم غد مع وزير الخارجية الروسي من اجل مزيد من استقرار وضع المنطقة
امير عبداللهيان في موسكو: نتوقع من المسؤولين الروس ان يكون لديهم قلق ازاء اي تطور محتمل على الحدود وكذلك تحركات الصهاينة في القوقاز
موقع "داون ديتيكتور": بلاغات عن مواجهة مستخدمين مشاكل في منصة "إنستغرام" من جديد
مصادر فلسطينية: 12 أسيرًا من الجهاد الإسلامي يبدأون اضرابا عن الطعام رفضًا لانتهاكات الاحتلال
عواطف الخفاجي مرشحة عن حركة انجاز: نسبة الأمية في العراق بلغت 40% والسبب يعود إلى الوضع الاقتصادي
عواطف الخفاجي مرشحة عن حركة انجاز:السبب وراء تراجع عدد المرشحات في الانتخابات التشريعية المقبلة يعود للقانون الانتخابي الجديد
عواطف الخفاجي مرشحة عن حركة انجاز: شعار حركتنا في الانتخابات التشريعية هو لا شرقية ولا غربية
مرشح دولة القانون حسين علي حسين: المرأة في دولة القانون سيكون لها دور كبير
مرشح دولة القانون حسين علي حسين: نتمنى ان تختلف هذه الانتخابات عن سابقتها وألا تحدث اي عمليات تزوير وحرق للاصوات خلالها
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 05-10-2021
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الثلاثاء ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الاقتصادية
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