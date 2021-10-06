التكنولوجيا والكتاب

بدأ في الآونة الأخيرة الحديث عن اختفاء الكتب الورقية لتحل مكانها تقنية الكترونية رغم ان تكنولوجيا غيرت الكثير وبدأت شيئا فشيئا تسيطر على جميع جوانب الحياة الا أن كل يوم يتغير نمط من انماط الحياة والكتاب أحد المتأثرين بهذه التكنولوجيا.

ان أجهزة الكومبيوتر والأجهزة اللوحية الذكية وفرت الامكانية الحصول على الكتب وقرائتها بالمجان والطرق الالكترونية مما لم يجعل الحصول على الكتب أمرا صعبا وفرصة جيدة لهوة القرائة. الا أن الكتاب الورقي من الامور البدائية التي لا يمكن محوها وكل كتاب له جمهوره. يحسب بعض الناس أن قرائة في الكتاب الورقي أمست قديمة جامدة في ظل التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل تقدمية حديثة..

الضيوف:

الدكتور فائز الشرع – كاتب

حيدر البرزنجي – اكاديمي