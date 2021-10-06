هاشتاغ.. توقف فيسبوك و واتساب وإنستغرام + فيديو

العالم – العالم الرقمي

خروج فيسبوك وواتساب وإنستغرام عن العمل دفع بالمستخدمين للتوجه إلى تطبيق تويتر الذي شهد سخرية واسعة من هذه الحادثة.. الناشطون تداولوا فيديو يتناول هذا الواقع بشيء من التهكم واللطافة.

تعليقات كثيرة وهاشتاغ فيسبوك سجل ترند على مستوى العالم.. لدينا تغريدة نشرها "حسين البديري" الذي علق على تعطل فيسبوك وواتساب وإنستغرام في وقت واحد: هو مارك عامل ثلاث شركات بنفس الباسورد؟

"طلال محمود" بدوره علق: لعله درس بأن نبدأ يومنا نشاهد ونراقب حياتنا بدل أن نفتح نوافذ حياة الآخرين ونحاول أن نقص وننسخ ويظل الإنسان طوال الوقت يحلم بحياة غير حياته.. حاول أن لا تكون نسخة أخرى بل نفسك.. يوم جديد خفيف بعد توقف إنستغرام و واتساب وفيسبوك.

رسام الكاريكاتير الساخر "مايكل دي إدير" علق على هذه الحادثة منتقدا سياسة فيسبوك: لا يمكن الحصول على فيسبوك بشكلها الحالي وعلى الديمقراطية في نفس الوقت.. إما هذه أو تلك.

الناشطون أيضا تداولوا صور كثيرة ساخرة من شركة فيسبوك وسياستها التي تؤثر سلبا على واقع الديمقراطيات في العالم كما يقولون.

ففي هذه الصورة مؤسس فيسبوك مارك زاكربيرغ على شكل بينوكيو الفتى الخشبي وأنفه الذي يدل على أنه يكذب، وهكذا هي فيسبوك بحسب الناشطين:

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