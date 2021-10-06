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شاهد.. أجواء ذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص) في النجف الأشرف

الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

النجف الأشرف (العالم) 2021.10.06 – أحيت حشود الزائرين من مختلف المحافظات العراقية ذكرى وفاة الرسول الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام عند مرقد أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام في مدينة النجف الأشرف وسط إجراءات أمنية وصحية.

العالم - العراق

في ذكرى وفاة الرسول محمد تدفقت حشود الزائرين في ظل أجواء إيمانية من مختلف المحافظات العراقية إلى مرقد أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام في مدينة النجف الأشرف وسط إجراءات أمنية وصحية وخدمية.

واستنفرت العتبة العلوية المقدسة كافة ملاكاتها لتأمين الزيارة بالتعاون مع الحكومة المحلية حيث وضعت خطة لضمان انسيابية دخول مواكب العزاء فيما انتشرت مئات سردايق الخدمات للزوار.

هذا وأعلنت السلطات المحلية في محافظة النجف الأشرف عن عطلة رسمية للدوائر والمؤسسات الحكومية، وذلك لتأمين تنظيم الزيارة وإقامة المراسيم في هذه المناسبة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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