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حريق ضخم بمخيم الهول في ريف الحسكة دون إصابات

حريق ضخم بمخيم الهول في ريف الحسكة دون إصابات
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

احترقت عدة خيام في مخيم الهول شرق محافظة الحسكة السورية، الثلاثاء، جراء حريق ضخم شب في المخيم دون معرفة أسبابه، فيما تمكنت ما تسمى "قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا" (الأسايش) وفرق الإطفاء من السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

العالم-سوريا

ونقل موقع "العربي الجديد" عن الناشط أمجد الساري الناطق باسم شبكة "عين الفرات"، إن "الحريق بدأ بإحد المطابخ في القسم السابع في المخيم، وامتد ليلتهم 16 خيمة، دون تسجيل إصابات بشرية"، مضيفاً أن سبب الحريق مجهول حتى اللحظة، فيما أكد هروب بعض العائلات من خيمها خشية وقوع كارثة بشرية، قبل أن تتمكن سيارات الإطفاء من إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وكان حريقاً مشابهاً قد وقع في نهاية شهر أغسطس/آب الفائت في قسم المهاجرات ضمن مخيم الهول، ما أسفر عن تلف 28 خيمة في ظل عجز الأهالي عن إخماد النيران وتأخر فرق الإطفاء والإنقاذ عن القدوم إلى مكان الحريق.

ويضم مخيم الهول نحو 59 ألف شخص بينهم نحو 2525 من عائلات عناصر تنظيم "داعش"، بعدد أفراد يقدر بنحو 8500 شخص من النساء والأطفال، إلى جانب 30738 شخصًا من اللاجئين العراقيين و21058 من النازحين السوريين.

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حريق ضخم بمخيم الهول في ريف الحسكة دون إصابات