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رويترز: مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان تدعو الإمارات إلى الإفراج عن الناشط المؤيد للديمقراطية أحمد منصور

الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

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