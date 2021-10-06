الضوءالاخضرالاميرکي لاستعادة العلاقات العربية مع سوريا

العالم - خاص بالعالم

وقال حدرج في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: لوحة المتغيرات التي تشهدها العلاقات العربية – السورية، لم تأتي بإرادة اميركية أو ارادة عربية؛ انما رسمتها الدماء السورية والصمود السوري الذي جعلهم يعودون الی العلاقات مع سوريا عن يد وهم صاغرون.

وأوضح ان الحرب علی سوريا، كانت لها أهدافاً كبری ولكن نتائج الحرب، أصبحت عكسية، لاتصب في خانة اميركا ولاأدواتها، لذا قاموا باعادة النظر في هذه الحرب.

وأشار حدرج الی الضوء الاخضر الاميركي للدول العربية من أجل استعادة علاقاتها مع دمشق، مؤكداً ان الحرب علی سوريا، حتی فقدت عنصر التمويل، لأن حتی من حاصر سوريا أصبح يدفع أثمان هذا الحصار وكان له بدائل وحوافز لم تعد تدفع اليوم وبالتالي يحاول الحد من الخسائر وعلی رأسها موضوع النزوح السوري والرغبة في المشاركة في اعادة الاعمار.

واستذكر المستشار في العلاقات الدولي قول المفكر الاميركي هنري كيسينجر "لاحرب بدون مصر ولاسلام بدون سوريا" مؤكداً ان سوريا اثبتت انها اولوية للعرب جميعاً.

وبيّن ان الحرب علی سوريا جاءت لافشال الدور السوري الذي وقف عائقاً امام التمدد الاميركي في المنطقة وبعد فشل هذه الحرب، اليوم جاء دور سوريا مركزياً لاعادة رسم خارطة النفوس في المنطقة.

وأضاف حدرج:"الولايات المتحدة شنت حرباً علی سوريا لتعزيز نفوذها في المنطقة، لكن نتيجة هذه الحرب كانت تعزيز قدرة اعدائها الحقيقيين الذين هم روسيا والصين وايران؛ وهي تحاول اخماد هذه الحرب، للحد من آثارها".