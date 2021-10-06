خطيب زادة: إيران على اتصال بجميع الأطراف في أفغانستان

العالم - ايران

وردا على سؤال عن علاقات ايران مع حكومة طالبان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن "من السابق لأوانه" الحديث عن الاعتراف بطالبان.

وقال خطيب زاده في تصريح لـ فرانس 24: ان إيران لديها اتصال مع جميع الأطراف في أفغانستان. والأهم أنه ينبغي تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

وأضاف: مستقبل أفغانستان يجب أن يكون بناء على إرادة شعب هذا البلد وتشكيل حكومة شاملة تعكس تنوع الشعب الأفغاني.

وتابع : تشكيل مثل هذه الحكومة سيضمن السلام والاستقرار في أفغانستان، وهذا أهم شيء يجب أن نوضحه للجميع ولكل القادة في أفغانستان.

كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن أفغانستان يجب أن تكون خالية من أي تطرف وإرهاب، ويجب أن تكون أفغانستان عضوا في الهياكل الإقليمية وصديقا جيدا للجميع داخل المنطقة وخارجها.

وأشار إلى ضرورة بذل جهود جماعية من قبل المجتمع الدولي في هذا الصدد، وقال: هذا ما يجب أن نعمل معا لتحقيقه ومن أجل مستقبل أفغانستان.

وفي الختام قال خطيب زادة بشأن التهديدات على الحدود بين إيران وأفغانستان: لدينا هواجس؛ التاريخ اظهر أنه إذا لم تكن هناك حكومة قوية وشاملة في أفغانستان ولم تكن هناك مشاركة شاملة في أفغانستان، فستكون هناك مخاوف كبيرة بشأن احتمال عودة التطرف إلى أفغانستان.