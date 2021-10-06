اجتماع ثلاثي في الاردن لبحث تزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا

العلام-الاردن

وقالت الوزارة، إنه جرى خلال الاجتماع، الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.

وتابعت أن "اجتماع عمان قدم خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا وإجراء كافة الدراسات الفنية واعداد الإتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد".

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، قالت إن "اجتماع عمان يهدف بشكل أساس لوضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمني لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الشبكة الكهربائية السورية".

وبينت أن الاجتماع "هدفه إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات في الأردن وسوريا ولبنان لمساعدة الأخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية".

وأضافت زواتي أن "تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية يأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للوقوف مع اللبنانيين ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة".

وزارالوفد اللبناني، مؤخرا القاهرة، حيث قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إنه من المقرر إنهاء الإجراءات اللازمة لمد الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال مباحثات مشتركة عقدت في القاهرة على مدار يومين مع وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ومسؤولين تنفيذيين من الجانبين.

وأشار إلى أن المباحثات مع فياض جاءت ناجحة ومثمرة لوضع خارطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري تشمل كل الجوانب الفنية والتجارية والتعاقدية وآلية التوريد، كما تم الاتفاق على التوقيتات لاستكمال الإجراءات والتنسيق مع الأردن وسوريا لمرور الغاز المصري عبر أراضيهما.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، خلال زيارته لبنان الخميس الماضي: "لن نتأخر بما لدينا من إمكانيات في الاستجابة لتلبية احتياجات لبنان"، موضحا أنه بحث مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتي "سبل تسريع تلقي لبنان للغاز المصري ليساعد في معالجة بعض تحديات الطاقة وقطاع الكهرباء في لبنان".

وقالت زيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، قالت في تصريح صحفي الشهر الماضي، إن الأردن بإمكانه تصدير 250 ميغاواط من الطاقة الكهربائية إلى لبنان، وذلك بعد أن تعهدت المملكة بمساعدة لبنان المثقل بأزمة اقتصادية، على "الخروج من محنة الطاقة".

واتفق وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك خلال اجتماع في العاصمة عمان.

وقالت زواتي حينها إن "الاجتماع يهدف بشكل أساسي للتعاون في مجال إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري للجمهورية اللبنانية عبر الأراضي الأردنية والسورية من خلال خط الغاز العربي، وإن الأردن سيبذل كل جهد لمساعدة الأشقاء اللبنانيين للخروج من محنة الطاقة وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني".

وقالت زواتي الخميس الماضي إن "الغاز المصري سيخفض تكلفة إنتاج الكهرباء في محطة دير عمار اللبنانية إلى النصف".

المصدر: "المملكة"