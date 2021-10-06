مساعد وزير الخارجية الايراني في مسقط لاجراء محادثات مع المسؤولين العمانيين

العالم - ايران

وتاتي زيارة باقري الى مسقط في اطار جولة اقليمية له بداها من قطر وشملت باكستان ايضا حيث اجرى محادثات مع المسؤولين فيهما حول قضايا التعاون الثنائي واهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قد قال في مؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم الاثنين حول زيارة مساعد وزير الخارجية الى الدوحة: ان زيارة مساعد الخارجية للشؤون السياسية تاتي في اطار المشاورات السياسية المنتظمة على مستوى مساعدي الخارجية للشؤون السياسية بين ايران ودول المنطقة.

واضاف: بطبيعة الحال فان للزيارة رسالة واضحة تماما وهي ان اولوية ايران هي للعلاقات مع الدول الجارة والمنطقة.