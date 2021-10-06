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لدى لقائه وفدا عشائريا.. بشار الجعفري يكشف سبب الحرب على سوريا

لدى لقائه وفدا عشائريا.. بشار الجعفري يكشف سبب الحرب على سوريا
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري أن سوريا لا يمكن أن تخطئ في سياستها الخارجية من الناحية الاستراتيجية مستدلاً على ذلك بما أثبتته الأيام من صوابية الموقف السوري تجاه العديد من المشاريع والاتفاقيات التي عرضت على المنطقة بغية تفتيتها واحتلالها.

العالم-سوريا

وقال الجعفري خلال لقائه أمس وفداً ضم عدداً من شيوخ العشائر ورجال الدين والوجهاء برئاسة الشيخ فايز الشيخ عبد الرحمن شيخ نامس: إن الحرب على سوريا هي في معظمها تصفية لحسابات سياسية وتاريخية قديمة جُلّها بسبب مواقف سورية العروبية والوحدوية ولا سيما القضية الفلسطينية.

وأضاف الجعفري: إن أحداً لم يدفع ثمناً لقاء استقلال بلده وعزته وكرامته كما الثمن الذي دفعته سوريا وهذا ما جعلها تنتصر على أعدائها رغم كثرتهم فقد استطاعت بعدالة قضيتها وبفضل التلاحم الشعبي خلف القيادة الحكيمة والصبورة كسر هيبة ما كان يُطلق عليه الدول العظمى وإبراز شرعية موقفها كما أنها غيّرت من معادلات التوازن الدولي فلم يعد النظام الدولي أحادي القطبية وإنما بات لقوى دولية أخرى حضور أكبر على الساحة الدولية.

من جانبه أكد الوفد وقوف كل العشائر كما بقية الشعب السوري إلى جانب بلدهم وخلف قائدهم حتى تحرير الوطن من آخر إرهابي مشدداً على رفض العشائر أي شكل من أشكال الاحتلال أو العبث بالوحدة الترابية والاجتماعية والديمغرافية لسوريا والاستعداد لبذل الغالي والنفيس للحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً بقيادة الرئيس بشار الأسد.

المصدر: سانا

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