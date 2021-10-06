الصحة الايرانية: أكثر من 10 آلاف إصابة و216 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الأربعاء تم تسجيل 10 آلاف و497 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و662 ألفا و 458 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1805 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 5598 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و153 ألفا و48 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 216 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 121.779 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 42 مليونا و 921 ألفا و221 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 17 مليونا و496 ألفا و 724 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 60 مليونا و 417 ألفا و945 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 32 مليونا و 829 ألفا و 944 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 16 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 198 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 176 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 58 مدينة.