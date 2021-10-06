الحلبوسي يعلن نهاية الدورة النيابية الرابعة وحل مجلس النواب غدا

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وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع الحلبوسي، إنه "استناداً إلى المادة 64 ثانياً من الدستور وإلحاقاً بقرار مجلس النواب بالرقم 32 لسنة 2021، تقرر إنهاء عضوية النواب للدورة النيابية الرابعة؛ لانتهاء فترة عمل الدورة الانتخابية بتاريخ 7 / 10 /2021".

وشدد رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء، على ضرورة المشاركة الواسعة في "العرس الانتخابي".

وقال الحلبوسي في تدوينة له، "لأنه كان خيار العراقيين، كانت الانتخابات مبكرة.. شكراً لشعبنا العظيم الذي أكد حضارته بخياراته الواعية وإصراره على مواجهة التحديات، وشكراً لأعضاء مجلس النواب على ما قدموها خلال مدة مسؤوليته".



وأضاف، "غداً تنتهي الدورة النيابية الرابعة، وسيختار الشعب من يمثله في العاشر من تشرين الأول؛ للبدء مجدداً بمرحلة واعدة بعون الله، وأملنا بمشاركة واسعة في العرس الانتخابي تنسجم مع ضرورات المستقبل الذي يرتجيه العراقيون".