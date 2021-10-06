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"طالبان" تسمح لجندي بريطاني سابق محتجز لديها بمغادرة أفغانستان

الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام بأن أول وفد من المملكة المتحدة زار أفغانستان منذ عودة حركة "طالبان" إلى سدة الحكم هناك أخرج من البلاد جنديا بريطانيا سابقا كان محتجزا لدى الحركة.

العالم - افغانستان

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن هذا الجندي السابق المدعو بن سلاتر كان يدير أعمال شركته Nomad Concepts Group من كابل واحتجز من قبل "طالبان" الشهر الماضي عندما كان يعمل على مساعدة مئات الأفغان الراغبين في مغادرة بلدهم.

ونقلت القناة عن مصدر حكومي بريطاني تأكيده أن "طالبان" سمحت لهذا الجندي السابق بمغادرة أفغانستان إلى الدوحة على متن طائرة خصصتها الحكومة القطرية لتنفيذ زيارة الوفد المكون من مبعوث رئيس وزراء المملكة المتحدة الخاص بالانتقال في أفغانستان، سايمون غاس، والقائم بأعمال البعثة الدبلوماسية البريطانية في أفغانستان، مارتن لونغدن، إلى كابل أمس.

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