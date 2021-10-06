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البابا فرنسيس يعرب عن "الخزي" من عجز الكنيسة عن حماية الاطفال بفرنسا

البابا فرنسيس يعرب عن
الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعرب البابا فرنسيس عن شعوره بـ"الحزن والخزي" لعجز الكنيسة الكاثوليكية عن التعامل مع الاعتداء الجنسي على الأطفال بفرنسا، مؤكدا أن الكنيسة يجب أن تجعل من نفسها "منزلا آمنا للجميع".

العالم - اوروبا

وفي خطبته الأسبوعية، قال البابا فرنسيس: "أود أن أعبر للضحايا عن حزني وأسفي على الصدمة التي عانوا منها، وأيضا الخزي... خزينا لعجز الكنيسة الطويل جدا عن وضعهم في صميم اهتماماتها".

وجاء حديث البابا بعد يوم من كشف اللجنة المستقلة للتحقيق في الاعتداءات الجنسية في الكنسية الفرنسية، في تقريرها، عن أرقام أحدثت صدمة، حيث أكدت اللجنة أن أكثر من 216 ألف طفل تعرض لانتهاكات أو اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و2020.

وبحسب اللجنة، فإن التعديات الجنسية على الأطفال ظاهرة منتشرة في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية.

المصدر: "رويترز"

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البابا فرنسيس يعرب عن "الخزي" من عجز الكنيسة عن حماية الاطفال بفرنسا