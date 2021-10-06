رويترز تفجر مفاجأة حول تجسس حاكم دبي على هواتف الأميرة هيا

العالم- الامارات

واستخدم محمد بن راشد برنامج “Pegasus” المتطور، الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، لاختراق هواتف الأميرة هيا بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة للملك الأردني عبدالله الثاني، وبعض أولئك المرتبطين بها بشكل وثيق.

كما حاول العاملون لديه شراء قصر مجاور لمنزل هيا بالقرب من العاصمة البريطانية، وهو إجراء ترهيبي قضت المحكمة أنه تركها تشعر بأنها مطاردة وغير آمنة وكأنها “لا تستطيع التنفس بعد الآن”.

وتأتي الأحكام الأخيرة بعد 19 شهرًا من استنتاج المحكمة أن محمد بن راشد قد اختطف اثنتين من بناته وأساء معاملتهن واحتجزتهما رغماً عنهما.

القاضي البريطاني: محمد بن راشد أساء استخدام السلطة إلى حد كبير

وقال القاضي أندرو ماكفارلين، رئيس قسم الأسرة في إنجلترا وويلز، في حكمه: “النتائج تمثل انتهاكًا تامًا للثقة، وفي الواقع إساءة استخدام للسلطة إلى حد كبير”.

ونفى محمد بن راشد مزاعم القرصنة. وقال محاموه إن دولاً أخرى في الشرق الأوسط يمكن أن تكون مسؤولة.

وقال ديفيد بانيك، محاميه ، للمحكمة إنّ موكله “ليس لديه علم بأي نشاط من هذا القبيل”. “إنه لم يأذن بذلك أو يوجه أو يشجع أو يقترح بأي شكل من الأشكال أن يستخدم أي شخص آخر NSO أو أي برنامج بهذه الطريقة.”

محمد بن راشد (72 عاما) وهيا بنت الحسين (47 عاما) انخرطا في معركة حضانة طويلة ومريرة ومكلفة منذ أن هربت إلى بريطانيا مع طفليهما جليلة (13 عاما) وزايد (9 سنوات) وقالت إنها تخشى على سلامتها وسط شكوك بأن كانت على علاقة مع أحد حراسها الشخصيين البريطانيين.

ومن بين المستهدفين بالقرصنة محامية هيا “فيونا شاكلتون”، وهي عضوة في مجلس اللوردات البريطاني والتي مثلت ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في طلاقه من زوجته الراحلة الأميرة ديانا.

تم الكشف عن هذا النشاط في أغسطس من العام الماضي بعد أن تلقت شاكلتون بلاغًا عاجلاً من قبل شيري بلير، زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ، بأنها وهايا قد تعرضتا للاختراق ، حسبما أُبلغت المحكمة.

واستمعت المحكمة في الوقت نفسه إلى أن خبيرًا إلكترونيًا من Citizen Lab مراقب الإنترنت بجامعة تورنتو ، والذي يبحث في المراقبة الرقمية ، نبه أيضًا محامي هيا بعد تتبع القرصنة.

قال محامو هيا إنه بمجرد الكشف عن القرصنة ، ألغت NSO عقدها مع الإمارات العربية المتحدة. وقالت الشركة الإسرائيلية إنها لا تستطيع التعليق على الفور على القضية ، لكنها قالت إنها اتخذت إجراءً إذا تلقت أدلة على إساءة استخدام بيغاسوس.

وقالت الأميرة التي تلقت تعليمها في بريطانيا: “لا أشعر أن بإمكاني المضي قدمًا بحرية كما هو الحال الآن ، بينما أشعر بأنني مطاردة طوال الوقت ، وأنا مجبرة على النظر من فوق كتفي في كل لحظة من اليوم”.

وقال محامو الأميرة هيا بنت الحسين للمحكمة إن وزارة الخارجية البريطانية على علم بمزاعم القرصنة، وأن الشرطة أعربت عن رغبتها في مقابلة هيا ومحاميها كضحايا.

ولم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كان ذلك قد حدث أم لا. كما لم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية أو الشرطة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها الأنشطة الإلكترونية للإمارات للتدقيق.

في الشهر الماضي، اعترف ثلاثة عملاء سابقين في المخابرات الأمريكية، عملوا كجواسيس إلكترونيين للإمارات، بانتهاكهم قوانين القرصنة الأمريكية للتجسس على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والحكومات المنافسة.

خلال جلسات الاستماع في لندن، كافح فريق من محامي محمد بن راشد رفيع المستوى لأشهر لمنع المحكمة من النظر في مزاعم القرصنة، بالقول إنها لا تتمتع بالولاية القضائية وأنه يتمتع بالحصانة، ثم بمحاولة إقناع القاضي بأن الشيخ كان كذلك. غير مسؤول.

وخلص ماكفارلين، ووافقت محكمة الاستئناف، على أن محمد بن راشد أذن باختراق ستة هواتف، حدث بين يوليو وأغسطس 2020 عندما تم استغلال ثغرة أمنية في أنظمة iPhone الخاصة بشركة Apple.

كشف خبراء في التحليل السيبراني عن تحميل 265 ميغا بايت من البيانات مرة واحدة من هاتف هيا، أي ما يعادل 24 ساعة من التسجيل الصوتي أو 500 صورة.

ولم يتم تحديد مقدار البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها منها ومن الهواتف الأخرى بالضبط.