الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. حركة الجهاد تحيي ذكرى انطلاقتها الـ34

الأربعاء ٠٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أحيت حركة الجهاد الاسلامي انطلاقتها الرابعة والثلاثين. واكد الامين العام للحركة زياد النخالة وحدة قوى المقاومة في المنطقة وأن مهرجانات التطبيع وفتح السفارات الصهيونية في العواصم العربية لن تغير حقائق التاريخ.

العالم – فلسطين

انطلقت عام ١٩٧٨واليوم يجدد شيبها وشبانها عهد النضال والكفاح المستمر على درب الشهداء فقد نظمت حركة الجهاد الاسلامي مهرجانا حاشدا في ذكرى انطلاقتها اكدت فيه على المضي قدما في درب المقاومة رغم كل المؤامرات.

وقال الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي، زياد النخالة: "انبه المخلصين من اصحاب السلطة والمفكرين والسياسيين من الانزلاق اكثر في محاولة الانتقال من العمل ضد الارهاب الى العمل ضد الاسلام وضد حضارة الامة ان شعارنا الذي نرفعه بالحرية والانتصار هو لثقتنا باننا اقوى من اي وقت مضى".

كما قال مسئول العلاثات الوطنية في حركة الجهاد الاسلامي، خالد البطش: "محور المقاومة بلاشك اليوم يتجسد ويتشكل ويتعزز وتقترب اكثر حلقات حلف القدس من عمق الكيان الصهيوني مما يبشر بانتصار قريب".

الانطلاقة هذا العام تأتي في ظل ضغوط تمارس على كل من يحمل السلاح في وجه الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي فإن هذه الجماهير وبحضور فصائل المقاومة حملت رسالة لكل العالم بأن الكفاح المسلح سيستمر طالما ان فلسطين تحت الاحتلال.

الجهاد الاسلامي ومن خلفها جيش سرايا القدس اكدت في هذا المهرجان على استمرار الاعداد والتدريب والتطوير على كافة المستويات.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

النخالة: الصهاينة حثالة التاريخ ويجب قتالهم كوجوب الصلاة

الجهاد الاسلامي تحتفل بالذكرى الـ 34 لانطلاقتها

الجهاد: إحياء ذكرى الانطلاقة الجهادية في فلسطين والشتات بشكل متزامن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 06-10-2021

شاهد .. مرشح للإنتخابات العراقية: دولة القانون لديها خطط إستراتيجية لبناء الدولة

شاهد.. سناتورات امريكيون يطالبون بطرد 300 دبلوماسي روسي

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 06-10-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 06-10-2021

بالفيديو.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس