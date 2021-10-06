بالفيديو.. حركة الجهاد تحيي ذكرى انطلاقتها الـ34

العالم – فلسطين

انطلقت عام ١٩٧٨واليوم يجدد شيبها وشبانها عهد النضال والكفاح المستمر على درب الشهداء فقد نظمت حركة الجهاد الاسلامي مهرجانا حاشدا في ذكرى انطلاقتها اكدت فيه على المضي قدما في درب المقاومة رغم كل المؤامرات.

وقال الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي، زياد النخالة: "انبه المخلصين من اصحاب السلطة والمفكرين والسياسيين من الانزلاق اكثر في محاولة الانتقال من العمل ضد الارهاب الى العمل ضد الاسلام وضد حضارة الامة ان شعارنا الذي نرفعه بالحرية والانتصار هو لثقتنا باننا اقوى من اي وقت مضى".

كما قال مسئول العلاثات الوطنية في حركة الجهاد الاسلامي، خالد البطش: "محور المقاومة بلاشك اليوم يتجسد ويتشكل ويتعزز وتقترب اكثر حلقات حلف القدس من عمق الكيان الصهيوني مما يبشر بانتصار قريب".

الانطلاقة هذا العام تأتي في ظل ضغوط تمارس على كل من يحمل السلاح في وجه الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي فإن هذه الجماهير وبحضور فصائل المقاومة حملت رسالة لكل العالم بأن الكفاح المسلح سيستمر طالما ان فلسطين تحت الاحتلال.

الجهاد الاسلامي ومن خلفها جيش سرايا القدس اكدت في هذا المهرجان على استمرار الاعداد والتدريب والتطوير على كافة المستويات.

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