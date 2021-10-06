بالفيديو.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

العالم – فلسطين

تهدئة في قطاع غزة لكن الوضع في الضفة سيذهب الى التصعيد ، هذه تقديرات الامن الاسرائيلي في ظل اللقاءات التي تجريها قيادة حماس في القاهرة ، التقديرات الامنية الاسرائيلية انعكست في الساعات الاخيرة على الارض عبر حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت اكثر من عشرين فلسطيني جلهم اعتقلوا في بلدة العيسوية شرقي المدينة المقدسة وفي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية في مشهد يفتح الباب للكثير من التساؤلات عن قدرة الاحتلال منع الضفة من الذهاب الى المواجهة .

وقال رئيس نادي الاسير الفلسطيني، قدورة فارس: ""اسرائيل" تهدف الى استنزاف طاقة الشعب الفلسطيني، طاقة الافراد، طاقة الاسرة وطاقة المجتمع بشكل عام يجب ان تشعر دائما انك غير مستقر وانك مستهدف وهذا له مترتبات وفق حسابهم هم لكن على ميزان النتائج حتى الان الاحتلال محبط من كل الاجراءات القمعية لم تكن لتحول الشعب الفلسطيني الى شعب محبط".

في تل ابيب يتابعون الوضع في الضفة الغربية بالكثير من القلق مع تقديرات ومعلومات تؤكد ان المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية تستعد للذهاب الى مواجهة مفتوحة وكما يبدو فان الاحتلال الاسرائيلي يرى بان المعركة في الضفة ستكون اصعب من المعارك في القطاع لاسباب كثيرة اهمها البعد الجغرافي المتصل بين الضفة والمناطق المحتلة عام 1948 ووجود اكثر من سبعمائة الف مستوطن سيكونون اهدافا للمقاومة.

وقال الخبير بالشأن الاسرائيلي، جلال رمانة: "جدهاز الشاباك الاسرائيلي يتابع الوضع عن كسب هم يقدرون ان هناك حدثا كبيرا كافيا لان يشعل انتفاضة ثالثة وهذا الذي لا يريده الشاباك الاسرائيلي لانه يرفع التقديرات الى المستوى السياسي".

العمليات العسكرية في الضفة الغربية تسعى لفرض اجندة الاحتلال لكن نتائجها قد تكون معاكسة لما تريده تل ابيب .

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