شاهد .. مرشح للإنتخابات العراقية: دولة القانون لديها خطط إستراتيجية لبناء الدولة

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وأوضح الركابي خلال مشاركته في برنامج العراق ينتخب على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن قائمة دولة القانون تعتمد على تجربة لـ8 سنوات ما بين 2006 الى 2014 التي قد فشلت في بعض الأحيان بسبب فشل المنظومة السياسية داخل البلاد.

وأضاف الركابي بأن دولة القانون تستند الى هذه التجربة لتصحيح اخطائها حيث لديها خطط استراتيجية طويلة الأمد لبناء دولة ومؤسسات على أساس شعار هذه القائمة "نريدها دولة" بمعنى المضي قدما في انجاز ما عملنا عليه في فترة استلام الحكم.

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