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'الصحة العالمية' توصي باستخدام لقاح ضد الملاريا لأول مرة

'الصحة العالمية' توصي باستخدام لقاح ضد الملاريا لأول مرة
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

تلقت مكافحة الملاريا قوة دفع أمس الأربعاء، حيث أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام واسع النطاق للقاح موجود، وهي المرة الأولى التي تدعم فيها المنظمة التابعة للأمم المتحدة لقاحا للملاريا.

العالم - صحة

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، سيتم التوصية باللقاح المعروف باسم "أر تي إس إس" للاستخدام على نطاق واسع في الأطفال الذين يعيشون في إفريقيا جنوب الصحراء، وفي أية منطقة أخرى تشهد معدلات عالية من الملاريا.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "هذه لحظة تاريخية. لقاح الملاريا للأطفال الذي طال انتظاره يمثل تقدما بالنسبة للعلم ولصحة الطفل والسيطرة على الملاريا".

وأضاف إنه بالإضافة إلى أنظمة الوقاية المستخدمة بالفعل، يمكن للقاح أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح سنويا.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الموافقة على استخدام اللقاح ضد مرض الملاريا، الذي ينقله البعوض ويقتل 400 ألف شخص كل عام، جاءت بعد أكثر من ثلاثة عقود من العمل واستثمار حوالي مليار دولار.

وأضافت بلومبرغ أن اللقاح طورته شركة جلاكسو سميث.

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'الصحة العالمية' توصي باستخدام لقاح ضد الملاريا لأول مرة

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