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مصادر لبنانية: أمير عبد اللهيان يؤكد للرئيس عون وقوف إيران دائمًا إلى جانب لبنان

الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 07-10-2021

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