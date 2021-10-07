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رئيسي يبرق بالتهنئة الى رئيس الوزراء الياباني الجديد

رئيسي يبرق بالتهنئة الى رئيس الوزراء الياباني الجديد
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" برقية تهنئة الى رئيس الوزراء الياباني الجديد " فوميو كيشيدا"؛ معربا فيها عن امله في تعزيز المشاورات والجهود بين طهران وطوكيو لتهسم كسابق عهدها في توطيد العلاقات الثنائية والسلام والاستقرار الاقليمي والدولي.

العالم - ايران

وكتب "اية الله رئيسي" الى رئيس الحكومة اليابانية الجديدة : انني اهنئ جنابكم باسم الحكومة والشعب الايرانيين، لمناسبة انتخابكم رئيسيا للوزراء في دولة اليابان الصديقة، واتطلع الى بدء مرحلة جديدة من الصداقة بين البلدين.

واضاف : انني على يقين في ضوء العلاقات الودية والتاريخية القائمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واليابان، ومن خلال الجهود المشتركة سيشهد التعاون الثنائي مزيدا من النمو في كافة المجالات ولاسيما الاقتصادية والتجارية منها.

واكد رئيس الجمهورية في رسالة التهنئة هذه، بان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية قائمة على تعزيز السلام والامن الاقليمي والدولي وفي اطار العدالة والالتزام المتبادل بالتعهدات والاتفاقات الدولية واحترام حق سيادة الدول المستقلة والدفاع عن حقوق الشعوب.

وكتب رئيسي ايضا : ان علاقات الصداقة العريقة بين ايران واليابان، من شأنها ان تسهم في مزيد من الثقة المتبادلة؛ مع تمنياتي لجنابكم بالسلامة والنجاح ولشعب اليابان بالرقي والازدهار.

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