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الجيش السوري يبدأ عمليات التمشيط في مدينة جاسم بريف درعا 

الجيش السوري يبدأ عمليات التمشيط في مدينة جاسم بريف درعا 
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

دخلت وحدات من الجيش السوري اليوم إلى مدينة جاسم والقرى التابعة لها بريف درعا الشمالي بعد إنجاز عمليات تسوية أوضاع المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية تنفيذاً لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة.

العالم - سوريا

وأفاد مراسل سانا الحربي في درعا بأن وحدات من الجيش بدأت منذ صباح اليوم عمليات تمشيط وتفتيش داخل مدينة جاسم ومحيطها ورفع المخلفات الخطرة حفاظاً على حياة المدنيين وتمهيداً لعودة مؤسسات الدولة لعملها الخدمي المعتاد.

وعززت وحدات من الجيش خلال الأسابيع الماضية مواقعها في العديد من مدن وبلدات وقرى ريف درعا الشمالي الغربي في منطقة حوض اليرموك والريف الشمالي بعد ساعات من انضمام تلك المناطق إلى اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في آب الماضي وبدء العمل فيه انطلاقاً من حي درعا البلد في مدينة درعا.

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