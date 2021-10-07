الجيش السوري يبدأ عمليات التمشيط في مدينة جاسم بريف درعا 

العالم - سوريا

وأفاد مراسل سانا الحربي في درعا بأن وحدات من الجيش بدأت منذ صباح اليوم عمليات تمشيط وتفتيش داخل مدينة جاسم ومحيطها ورفع المخلفات الخطرة حفاظاً على حياة المدنيين وتمهيداً لعودة مؤسسات الدولة لعملها الخدمي المعتاد.

وعززت وحدات من الجيش خلال الأسابيع الماضية مواقعها في العديد من مدن وبلدات وقرى ريف درعا الشمالي الغربي في منطقة حوض اليرموك والريف الشمالي بعد ساعات من انضمام تلك المناطق إلى اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في آب الماضي وبدء العمل فيه انطلاقاً من حي درعا البلد في مدينة درعا.