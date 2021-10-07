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نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني يزور الجناح الايراني في معرض باكو الدولي للكتاب

نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني يزور الجناح الايراني في معرض باكو الدولي للكتاب
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

قام نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني "احمد اوف"، رافقه وزير الثقافة "انار كريم اوف" وجمع من المسؤولين في هذا البلد، بزيارة تفقدية للجناح الايراني المقام بمعرض باكو الدولي للكتاب.

العالم - ايران

وعن الجانب الايراني حضر هذا اللقاء سفير الجمهورية الاسلامية لدى اذربيجان "سيد عباس موسوي" الى جانب المستشار الثقافي الايراني "قربان علي بور مرجان".

معرض باكو الدولي للكتاب، بدا اعماله منذ امس الاربعاء 6 اكتوبر ويتواصل حتى العاشر من الشهر نفسه؛ بهدف استقطاب هواة القراءة وتعزيز الاواصر بين اصحاب دور النشر المحليين والاجانب.

وتشرف وزارة الثقافة في حكومة باكو على تنظيم هذا المعرض في كل عامين؛ وتحمل الدورة الحالية اسم الشاعر الايراني الكبير "نظامي كنجوي".

وتشارك ايران في هذا الحدث الدولي الثقافي، عبر جناحها الرسمي الذي يعرض اكثر من 300 عنوان كتاب واصدارات في شتى المجالات وبمختلف اللغات، كالدراسات الايرانية والادب التقليدي والدفاع المقدس والطفل والناشئة والتاريخ، الى جانب مجموعة من الاصدارات التي تعني بالشاعر البارز نظامي كنجوي في ذكرى ميلاده.

والى جانب ايران، يستضيف هذا المعرض اصحاب دور النشر من 12 دولة في العالم، ومنها تركيا واندونيسيا وكولمبيا وروسيا.

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