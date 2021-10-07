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مواصفات الطائرة الامريكية التي اسقطت في جيزان

مواصفات الطائرة الامريكية التي اسقطت في جيزان
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

طائرة “آر كيو-20 بوما” من إنتاج شركة “إيروفيرونمينت” AeroVironment الأمريكية ومقرها كاليفورنيا، المهمة الرئيسية لهذه الطائرة هي المراقبة، وجمع المعلومات الاستخباراتية باستخدام كاميرا كهرو-ضوئية وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

العالم- اليمن

طائرة “آر كيو-20 بوما” من إنتاج شركة “إيروفيرونمينت” AeroVironment الأمريكية ومقرها كاليفورنيا، المهمة الرئيسية لهذه الطائرة هي المراقبة، وجمع المعلومات الاستخباراتية باستخدام كاميرا كهرو-ضوئية وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وتعمل هذه الطائرة -الموجهة عن بعد- مصاحبة لقوات المشاة وتوفر لهم تغطية كاملة في نطاق العمليات، ويمكنها العمل من على متن بعض سفن السطح.

سبق وأن تم اختيار الطائرة -في عام 2008- من قبل قيادة العمليات الخاصة الأمريكية، وفي مارس 2012 أمر جيش الولايات المتحدة بطلب بوما لكل البيئات Puma All Environment AE وتم تسميتها RQ-20A.

وفي أبريل من نفس العام أمرت قوات مشاة البحرية والقوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية بطلبات مماثلة لوحدات من RQ-20A. وكل منظومة عسكرية من RQ-20A تضم ثلاث مركبات جوية واثنتين من المحطات الأرضية.

ويمكن لبوما Puma AE أن تعمل تحت الظروف الجوية القاسية بما في ذلك درجات حرارة تتراوح من -29 إلى 49 درجة مئوية، وسرعة رياح تصل إلى 25 عقدة (46 كم/ساعة)، وبوصة واحدة من الأمطار في الساعة.

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