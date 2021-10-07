الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

احمد الاسدي: بروز الكتلة الاكبر لاعلاقة له بموضوع رئيس الوزراء

الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البحرين/الدعوة إلى جمعة غضب ضد التطبيع 

بالصورة.. تشكيلة منتخب العراق لكرة القدم لمواجهة منتخب لبنان

شاهد..زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب اليابان

تصفيات مونديال 2022: کوريا الجنوبية تخطف فوزا ثمينا من سوريا في اللحظات الاخيرة(شاهد)

شاهد...مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية

الاسدي في حوار خاص مع قناة العالم.. الانتخابات العراقية مهمة ومفصلية لاعتمادها طريقة جديدة