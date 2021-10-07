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محافظ البنك المركزي التونسي: دول صديقة ستساعد تونس ماليا في أزمتها

محافظ البنك المركزي التونسي: دول صديقة ستساعد تونس ماليا في أزمتها
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي اليوم الخميس إن عدة دول صديقة لتونس ستقف معها بالتأكيد في هذه الفترة المالية الصعبة، وذلك بعد يوم من إشارة البنك إلى أن هناك شحا في التمويل الخارجي.

العالم ـ تونس

وحذر البنك في بيان من أن أي طلب له بالتدخل لسد عجز الميزانية سيرفع التضخم بشكل كبير وسيؤثر على احتياطي البلاد من النقد الاجنبي وسيضعف قيمة الدينار التونسي.

وقال إن الوضع على هذا النحو "يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من السنة لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّنه من تداعيات لا على مستوى التضخم فقط بل أيضا على الاحتياطي من العملة الأجنبية".

ولم يعلن العباسي عن أسماء الدول التي قد تساعد تونس، وتحتاج تونس حتى نهاية العام ما لا يقل عن 3.5 مليار دولار لتغطية العجز في الميزانية بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية.

وكشف العباسي عقب لقاء مع قيس سعيد أنه سيجري التحاور مع صندوق النقد الدولي بشأن برامج وإصلاحات مقبولة في الفترة المقبلة.

وهذا أول إعلان من مسؤول تونسي عن استئناف المفاوضات مع الصندوق التي بدأت هذا العام قبل أن تتوقف لاحقا بسبب الأزمة السياسية في يوليو تموز.

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