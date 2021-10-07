CIA تنشئ مركزا خاصا لمواجهة ما أسمته "تحدي الصين العالمي"

العالم-الامريكيتان

وذكرت CIA في بيان أصدرته اليوم الخميس أن "مركز المهام الخاصة بالصين" (CMC) سيعمل على ما اسماه "التعامل مع التحدي العالمي الذي تشكله جمهورية الصين الشعبية والذي يطال جميع المجالات التي تنفذ فيها الوكالة مهامها".

وشدد بيرنز، حسب البيان، على أن هذا التحدي المزعوم قائم من قبل حكومة الصين ليس شعبها، قائلا إن المركز الجديد معني بتنسيق رد الوكالة الجماعي على هذا التحدي و"توحيد العمل الاستثنائي الذي تؤديه CIA ضد هذا الخصم الرئيسي".

وقال بيرنز: "سيواصل CMC تعزيز عمله الجماعي على أكبر خطر جيوسياسي نواجهه في القرن الـ21، وهو حكومة صينية تزداد عدوانية".

ويأتي ذلك لدى إعلان بيرنز اليوم حزمة من التعديلات في هيكل CIA ومناهجها، بناء على نتائج عمليات المراجعة الاستراتيجية التي أطلقها في الربيع الماضي، وذلك بغية زيادة قدرات الوكالة على التعامل مع "التحديات الحالية والمستقبلية للأمن القومي الأمريكي".