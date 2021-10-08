رئيس الحكومة الليبية يدعو قطر للمشاركة في ‘مؤتمر استقرار ليبيا’

العالم - ليبيا

وجاءت الدعوة خلال استقبال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لـ«الدبيبة»، ضمن أول زيارة له للدوحة، برفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير المالية خالد المبروك حسبما أعلن بيان للحكومة الليبية.

ووفق البيان، تطرق الجانبان إلى آخر التطورات السياسية في ليبيا، وأكد أمير قطر أن دور بلاده «سيكون إيجابياً في الملف الليبي وداعماً للانتخابات في موعدها متى طلب منّا ذلك».

ووجه الدبيبة، خلال اللقاء، الدعوة لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا، نهاية الشهر الجاري.



وسيكون هذا هو أول مؤتمر دولي حول ليبيا يُعقد داخل أراضيها، بمبادرة وإشراف من سلطاتها، وبدعم مباشر من الأمم المتحدة.



وأصدر الديوان الأميري القطري، بياناً، بشأن ما دار في اللقاء، لكنه لم يتطرق إلى الدعوة الليبية. ووفق البيان الليبي، أكد الجانبان، أن أي تعاون استثماري اقتصادي، بين البلدين سيكون محل تشجيع ومتابعة من الجانبين.

وأفاد البيان، بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات والبرامج المشتركة، ومن أهمها التعاون في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار والاستفادة من التجربة القطرية الناجحة في بناء مدينة رياضية جديدة.

وبدأ الدبيبة يوم الأربعاء زيارة للدوحة تنتهي، اليوم الجمعة، وتأتي بعد أقل من شهر على زيارة أجراها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.