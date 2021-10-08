الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الحكومة الليبية يدعو قطر للمشاركة في ‘مؤتمر استقرار ليبيا’

رئيس الحكومة الليبية يدعو قطر للمشاركة في ‘مؤتمر استقرار ليبيا’
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

وجّه رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الدعوة لقطر للمشاركة في «مؤتمر استقرار ليبيا»، الذي سيعقد نهاية تشرين الأول /أكتوبر الجاري.

العالم - ليبيا

وجاءت الدعوة خلال استقبال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لـ«الدبيبة»، ضمن أول زيارة له للدوحة، برفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزير المالية خالد المبروك حسبما أعلن بيان للحكومة الليبية.

ووفق البيان، تطرق الجانبان إلى آخر التطورات السياسية في ليبيا، وأكد أمير قطر أن دور بلاده «سيكون إيجابياً في الملف الليبي وداعماً للانتخابات في موعدها متى طلب منّا ذلك».

ووجه الدبيبة، خلال اللقاء، الدعوة لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، للمشاركة في مؤتمر استقرار ليبيا، نهاية الشهر الجاري.

وسيكون هذا هو أول مؤتمر دولي حول ليبيا يُعقد داخل أراضيها، بمبادرة وإشراف من سلطاتها، وبدعم مباشر من الأمم المتحدة.

وأصدر الديوان الأميري القطري، بياناً، بشأن ما دار في اللقاء، لكنه لم يتطرق إلى الدعوة الليبية. ووفق البيان الليبي، أكد الجانبان، أن أي تعاون استثماري اقتصادي، بين البلدين سيكون محل تشجيع ومتابعة من الجانبين.

وأفاد البيان، بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات والبرامج المشتركة، ومن أهمها التعاون في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار والاستفادة من التجربة القطرية الناجحة في بناء مدينة رياضية جديدة.

وبدأ الدبيبة يوم الأربعاء زيارة للدوحة تنتهي، اليوم الجمعة، وتأتي بعد أقل من شهر على زيارة أجراها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

روابط ذات صلة

ليبيا .. مفاجآت البرلمان تخلط أوراق الانتخابات

ليبيا.. المفوضية العليا تؤكد الالتزام بموعد الانتخابات

300 مرتزق ينتقلون من ليبيا الى تركيا ومنها الى سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. ماذا كسب لبنان من العلاقة مع ايران؟

زيارة مرتقبة لشيخ الازهر الى العراق

النفط اليمنية: استمرار القرصنة البحرية للعدوان باحتجاز سفينة مشتقات نفطية جديدة

آية الله خاتمي: اذربيجان تنكر الجميل

قوى الحرية والتغيير في السودان تتمسك بنقل السلطة للمدنيين

رئيس الحكومة الليبية يدعو قطر للمشاركة في ‘مؤتمر استقرار ليبيا’