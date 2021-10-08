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طالبان : "داعش" ليس تهديدا.. لكنه "صداع"

طالبان :
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الحكومة المؤقتة في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، أن تنظيم "داعش" الإرهابي "لا يشكل تهديدا للبلاد"، لكنه "يمثل صداعا".

العالم - أفغانستان

وأشار في تصريحات لوكالة "طلوع نيوز" المحلية، إلى أنه "نحن لا نسمي تنظيم داعش تهديدا، بل صداعا. في بعض الأماكن يتسبب ذلك في حدوث صداع، ولكن بعد كل حادثة يتم القضاء على مرتكبيها.. نطردهم ونعثر على مخابئهم".

وبحسب مجاهد، فإن "داعش لا يحظى بدعم الشعب الأفغاني".

ودخلت طالبان العاصمة كابل في 15 أغسطس الماضي، وأعلنت في اليوم التالي أن "الحرب قد انتهت".

وغادرت القوات الأمريكية عن طريق مطار كابل البلاد نهاية شهر أغسطس الماضي، منهية ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

وفي أوائل سبتمبر، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان، برئاسة محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال حكم طالبان الأول، ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.

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