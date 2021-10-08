تقديم مشروع قانون للكنيست لمعاقبة المعتدين على شرطة الإحتلال

العالم - فلسطين

وأفادت قناة «كان» العبرية ، فإن هاوزير من حزب «تيكفا حداشا» ( أمل جديد)، قدّم مشروع القانون بعدما ردّ شبان من كفر قاسم على اعتداء أفراد من الشرطة الإسرائيلية، إثر اعتداء هؤلاء العناصر عليهم، قبل أيام.

وأفادت القناة، بأن «الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، يدفع إلى الأمام بإجراءات تشريع لتشديد العقوبة المفروضة على من يقوم بفعلة كهذه، لتصل إلى عشر سنوات». وذكرت القناة أن «مشروع القانون الذي طرحه النائب في الكنيست، يحظر على القضاء استبدال الحبس بالسجن مع وقف التنفيذ».

وقبل أيام، تعرّض شباب الحراسة في مدينة كفر قاسم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إلى اعتداء من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية، وإثر ذلك، ردّ الشبان المُهاجمين بضرب عناصر الشرطة المعتدين، قبل أن يتم اعتقالهم.

وفي أعقاب الاعتداء، اقتحم عضو الكنيست ايتمار بن غفير، كفر قاسم أمس. وهو ما اعتبرته اللجنة الشعبية والأحزاب السياسية في المدينة، استفزازاً لمشاعر أهالي كفر قاسم، الذين استقبلوه برمي الأحذية فور وصوله.