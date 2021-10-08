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الانتخابات العراقية

إجراءات أمنية مكثفة قرب مراكز الاقتراع في مدينة الصدر

إجراءات أمنية مكثفة قرب مراكز الاقتراع في مدينة الصدر
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر عراقية أن القوات الامنية كثفت اجراءاتها قرب مراكز الاقتراع في مدينة الصدر

العالم - العراق

وشهدت مدينة الصدر، اقبالاً واسعاً على مراكز الانتخابات بعد بدء التصويت الخاص صباح اليوم الجمعة.

وبحسب السومرية فإن"القوات الأمنية كثفت اجراءاتها قرب مراكز الاقتراع في مدينة الصدر بالتزامن مع توافد المنتسبين للادلاء باصواتهم، مشيرا الى وجود انسيابية عالية للحركة في الشوارع".

وأضافت، إن "هناك خطة امنية منسقة بين القوات الامنية، ولا توجد أي مضايقات أو قطوعات رئيسية في المدينة".

وانطلقت قبل قليل، عملية التصويت الخاص، حيث سيدلي فيها مليوناً و196 ألفاً و453 ناخباً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم، قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.

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