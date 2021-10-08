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الشيخ حسن شريفة: نرحب بأي تحرك سياسي واقتصادي دولي يصب في مصلحة لبنان

الشيخ حسن شريفة: نرحب بأي تحرك سياسي واقتصادي دولي يصب في مصلحة لبنان
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر المفتي الشيخ حسن شريفة في خطبة الجمعة في مسجد الصفا في جنوب بيروت ، أن أي تحرك سياسي واقتصادي دولي في اتجاه لبنان ويصب في مصلحته مرحب به.

العالم_لبنان

و قال لبنان لا يمكن ان ينعزل عن العالم، وعلى الحكومة دور أساسي في إعادة تظهير صورة لبنان في المحافل الدولية.

وسأل ما هو المعيار عند البعض كي يهللوا لوزير خارجية ويرفضون آخر، الى متى اصرار البعض على تنفيذ أجندات لا تريد الخير للبنان، بل وقفت مع اعدائه غير مرة؟
وقال: في هذه الظروف الصعبة، يجب ان ينحصر اهتمام المسؤولين بتأمين الحلول واجتراحها والعمل على إعادة ربط وتشبيك العلاقات الدولية بما يخدم الوطن والمواطنين.
أضاف: يجب أن تكون القاعدة أن كل من يدعم لبنان مرحب به باستثناء العدو الصهيوني، وعلينا أن نميز بين من وقف الى جانب مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وبين من وقف مع المعتدي، بخاصة أن المنطقة بأسرها متجهة نحو تفاهمات، وفي نفس الوقت في لبنان هناك من تضيق صدورهم لاي انفتاح.

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