شاهد: لقاءات اليوم الثاني من زيارة عبداللهيان الی لبنان

العالم - لبنان

وخلال اللقاء أكد الأمينُ العام لحزبِ الله السيد حسن نصر الله ان طهران أثبتت بأنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يَخذِلُ أصدقاءه مهما كانت الظروف صعبة مقدما الشكر لايران على وقوفها إلى جانب لبنان دولةً وشعباً ومقاومةً خلال كل العقود الماضية.

بدوره جدد الوزير الايراني موقف بلاده الداعم الى لبنان والوقوف إلى جانبه على كافة الصعد.

وفي مقر السفارة الايرانية في العاصمة بيروت عقد الوزير الايراني سلسلة لقاءات مع القوى السياسية والحزبية ابزرهم ممثلون عن حزب الله وحركة امل اضافة الى حزب الطاشناق وكتلة النواب الأرمن وحزب البعث ورابطة الشغيلة وحزب التوحيد العربي مستعرضا لهم عرضا لبناء مترو الانفاق في بيروت.

الوزير الإيراني التقى ايضا ممثلي الفصائل الفلسطينية في لبنان ابرزهم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة في مقر السفارة الايرانية، حيث بحث معهم التطورات على الساحة الفلسطينية. وقال امير عبد اللهيان ان بلاده لاتعرف سوى دولة واحدة هي فلسطين وعاصمتها القدس المحتلة مؤكدا وقوف طهران الى جانب المقاومة.

وضمن جولته في لبنان زار امير عبد اللهيان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لتقديم التعازي الى نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب بحضور المفتي الممتاز الشيخ احمد قبلان بوفاة عقيلة الإمام موسى الصدر، السيدة بروين خليلي ووفاة الرئيس السابق للمجلس الشيخ عبدالأمير قبلان.