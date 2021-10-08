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انفجار مرفأ بيروت ومسار التحقيق

الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

دخلت تحقيقات انفجار مرفأ بيروت عامها الثاني من دون ان يعلم اللبنانيون على الاقل كيف حدث الانفجار.

فهل كان تفجيراً وعملاً مدبراً؟ ام أهمالاً تسبب بكارثة؟ والتقرير الفني انجز وبات بحوزة المعنيين وكثير من التساؤلات اجاباتها واضحة، ولكن في ملف التحقيق او بحوزة قاضي التحقيق الذي لم يفرج عنها لغاية اليوم.

تساؤلات واشكاليات اخرى مثارة حول ادارة ملف التحقيق، فبعضهم يرى استنسابية في توجيه التهم والاستدعاءات، واخرون يقرأون تسييساً في القضية، بينما يذهب البعض الاخر الى اسقاط ما يرون فيه محاولات لحرف التحقيق عن مساره الطبيعي على ما حدث في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري، وشهود الزور والمحققين حملت التهم الجاهزة.

في المقلب الاخر، نترات الامونيوم اكتشفت في البقاع، مصادرها واضحة وملابساتها جلية، فما علاقتها بملف النترات؟ ولماذا تستبعد عن المشهد القضائي المتعلق بالمرفأ.

عن التحقيق والارتياب والاستدعاءات يناقش برنامج "استوديو بيروت" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة:

الكاتبة السياسية الصحفية في جريدة الاخبار ميسم رزق

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