ما الذي يمكن ان يقدمه تحالف النصر برئاسة العبادي للناخب العراقي؟

العالم- خاص بالعالم

وقال العبادي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العراق ينتخب": انه من الضروري مشاركة اكبر عدد من الجمهور في هذه الانتخابات حتى تمثله العملية السياسية بشكل كامل، مؤكداً ان الجانب الاقتصادي والمالي يمثل الاولوية القصوى لهذه المرحلة باعتبار ان البلد بحاجة الى برنامج انقاذ وان وضعه المالي ليس جيداً رغم ما يتمتع من نعم الثروات الكبيرة من النفط والغاز، ولكن بسبب سوء الادارة والهدر ضاعت الكثير من الاموال.

واوضح العبادي، ان الملف الاول الجوهري هو ايجاد برنامج واضح لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل وتشجيع الاستثمارات، والملف الثاني والذي هو ايضاً اساسي وجوهري ألا وهو الجانب الامني، ومن المعلوم ان العراق استطاع القضاء على جماعة داعش الوهابية على الاراضي العراقية، لكن داعش منظمة ارهابية، والارهاب فكر وعقيدة باطلة، ولايمكن القضاء عليه بعملية عسكرية واستخباراتية بل يحتاج الى جهود مستمرة من اجل منع عودة الارهاب بأشكال مختلفة تؤدي الى وقوع خسائر كبيرة كما حصل في الماضي.

واكد العبادي، على ضرورة رعاية القوات الامنية والاهتمام بالمقاتلين سواء أكانوا نظاميين من الجيش والشرطة او من المتطوعين وهم الحشد الشعبي، كي يكونوا على اهبة الاستعداد لحماية العراق والمواطنين.

هذا وقد فتحت مراكزُ الاقتراع أبوابَها اليوم الجمعة، في تمامِ الساعة السابعة بالتوقيتِ المحلي للتصويت الخاص بأفراد الجيش والشرطة والنازحين في الانتخابات البرلمانية في العراق، ويتجاوزُ عددُ ناخبي التصويت الخاص اكثرَ من مليون ناخب.

ويتنافسُ 3 الاف و249 مرشحاً، و21 تحالفاً، و109 احزابٍ على 329 مقعداً. يأتي هذا فيما اكتملت جميعُ الاستعدادات للاقتراع العام الذي سينطلقُ يومَ الاحد المقبل في عمومِ العراق.

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