مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال عام واحد

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وجاء تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتي: 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيه للتر البنزين 92، و9.25 جنيه للتر البنزين 95، كما جاءت زيادة السولار 25 قرشا، ليصل 7 جنيهات.

وبحسب بيان الوزارة، تم تحديد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك في محطة التموين 375 قرشا بالمواصفات العادية.

وحدد البيان سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4200 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والإسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.

فيما يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقي القطاعات على النحو التالي 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة، 2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وكانت آخر مرة رُفعت فيها الأسعار في يوليو/ تموز الماضي، وذلك بعد أن أنهت مصر، في عام 2019 الدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي. وظلت الأسعار مستقرة على مدى السنة السابقة بعد أن خُفضت في أبريل/ نيسان 2020 وأكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وشكلت مصر لجنة لتسعير المنتجات البترولية في عام 2019، لتحديد الأسعار كل 3 أشهر، طبقا للأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

(الدولار يساوي 15.65 جنيه مصري)