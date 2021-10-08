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ليبيا.. اللجنة العسكرية تقر خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

ليبيا.. اللجنة العسكرية تقر خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

اختتمت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5 + 5) اجتماعاتها في جنيف ظهر يوم الجمعة، وأعلنت أنها استكملت إعداد خطة عمل لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتزامن ومتوازن.

العالم ـ ليبيا

وجاء في بيان اللجنة الختامي أن "جاهزية المراقبة محليا ودوليا لاتفاق وقف إطلاق النار ضرورية قبل البدء بتنفيذ خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب".

وأضافت أنها ستتواصل مع الأطراف المعنية محليا ودوليا، لدعم تنفيذ الخطة واحترام السيادة الليبية.

تجدر الإشارة إلى أن مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش قد أعرب في كلمته الافتتاحية لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بجنيف يوم الأربعاء عن تفاؤله بتوصل هذا الاجتماع إلى نتيجة إيجابية.

وقال يان كوبيش إن الاتفاق على خطة عمل يرسل إشارة أمل لشعب ليبيا بأن الأمور يمكن أن تتحرك، بما في ذلك نحو الانتخابات.

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