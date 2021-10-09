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لليوم الثاني..

عشرات المسلحين والمطلوبين يسوون أوضاعهم في الصنمين بريف درعا

عشرات المسلحين والمطلوبين يسوون أوضاعهم في الصنمين بريف درعا
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

تواصلت لليوم الثاني على التوالي عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح للجيش العربي السوري في مدينة الصنمين ومحيطها بريف درعا الشمالي وفق الاتفاق الذي طرحته الدولة.

العالم - سوريا

وذكر مراسل "سانا" في درعا أن “الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش وبحضور عدد من وجهاء المنطقة واصلت اليوم تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من أبناء مدينة الصنمين ومحيطها وفق بنود التسوية التي طرحتها الدولة إيذاناً بإعادة الأمن والأمان بشكل كامل لربوع المحافظة”.

وشهدت محافظة درعا خلال الاسابيع الماضية عمليات تسوية أوضاع مماثلة بدءاً من حي درعا البلد في المدينة وقرية اليادودة وبلدة مزيريب ولاحقاً

في مدينة طفس وبلدة تل شهاب وقرى وبلدات حوض اليرموك بالريف الشمالي الغربي وفي مدينتي نوى وجاسم وما حولهما بالريف الشمالي والتي شهدت أيضاً انتشاراً لوحدات الجيش العربي السوري لضمان الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها.

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لليوم الثاني.. عشرات المسلحين والمطلوبين يسوون أوضاعهم في الصنمين بريف درعا

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