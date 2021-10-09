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القلق والاكتئاب.. تعرف على الفئات الأكثر تضررا من كورونا!

القلق والاكتئاب.. تعرف على الفئات الأكثر تضررا من كورونا!
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

خلصت دراسة نشرت بدورية لانسيت، إلى أن جائحة كورونا أدت إلى زيادة في حالات القلق والاضطراب والاكتئاب بشكل كبيرة في أنحاء العالم، خاصة لدى النساء والشباب.

العالم- منوعات

وقال الباحثون إن الشباب عانوا في ظل بعدهم عن أصدقائهم نتيجة إغلاق أماكن الدراسة، ووجد العديد من النساء أنفسهن يتحملن العبء الأكبر من الأعمال المنزلية ويواجهن مخاطر عنف أسري أكثر.

وسجلت الدراسة، التي قادها أكاديميون بجامعة كوينزلاند في أستراليا، 76 مليون حالة إضافية من الاضطرابات المرتبطة بالقلق و53 مليون حالة من اضطرابات الاكتئاب الكبير مع انتشار فيروس كورونا في2020.

وقالت أليز فيراري المشاركة في إعداد الدراسة: "للأسف، ولأسباب عدة، النساء كن دائما الأكثر عرضة للتأثر بالتبعات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة".

وأضافت: "المسؤوليات الإضافية للرعاية والأدوار المنزلية تميل لأن تقع على عاتق النساء، ولأن النساء أكثر عرضة لأن يكن ضحايا للعنف الأسري الذي زاد في مراحل مختلفة من الجائحة".

وأشارت إلى أن إغلاق المدارس وغير ذلك من القيود حد ​​من "قدرة الشباب على التعلم والتفاعل مع أقرانهم".

وشمل البحث 48 دراسة أجريت سابقا من مختلف أنحاء العالم، وعمل على تجميع نتائجها في تحليل إحصائي لتحديد مدى انتشار اضطرابات الصحة العقلية في 204 من الدول والمناطق في 2020.

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