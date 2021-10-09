بروفايل شخصية.. هادي العامري

معلومات شخصية:

- ولد هادي فرحان العامري عام 1954 ﺑﻤحافظة ديالى شرق العاصمة بغداد

- حصل العامري على البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد من جامعة بغداد عام 1974 ، وعمل في وزارة التربية تحت عنوان مساعد باحث

التجربة السياسية :

- ترك هادي العامري الوظيفة والتحق بصفوف القوات الكردية في شمال العراق وبقي هناك لمدة سنتين

- غادر إلى سوريا بعد إعدام السيد محمد باقر الصدر، ومن هناك توجه إلى إيران وأسهم مع السيد محمد باقر الحكيم في تأسيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عام 1981

- شارك في تأسيس فيلق بدر بوصفه الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية عام 1982

- عام 1997 عُين رئيسا لهيئة أركان "فيلق 9 بدر" ثم عين مساعد أبو مهدي المهندس "قائد 9 بدر"

- في عام 2002 تم تعيينه لقيادة "فيلق بدر" بدلا من أبو مهدي المهندس.

- عام 2004 تحول فيلق بدر إلى "منظمة بدر كحزب سياسي بعد سقوط نظام البعث وكان هادي العامري أمينه العام.

- اختير وزيرا للنقل في حكومة المالكي عام 2010

- في مارس 2012 انفصال "بدر" عن المجلس الأعلى الإسلامي، على إثر تحالف هادي العامري مع المالﻜﻲ

الذي كان يعارضه المجلس الأعلى بشدة .

- عام 2014 فاز مع ائتلاف دولة القانون والذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بـ 22مقعدا من كتلة بدر النيابية .

- بعدها ابتعد عن مجالس بغداد السياسية وأضواء الحكم وتفرغ ﺗﻤاما للعمل العسكري الميداني قائدا لكتائب الحشد الشعبي .

- كان العامري قائدا للقوات العراقية في عملية تحرير جرف الصخر أثناء النزاع العراقي 2014 ، ثم تولى بنفسه فك الحصار عن ناحية آمرلي في محافظة صلاح الدين .

- اشتهر العامري بعلاقة الصداقة الوثيقة التي تربطه بقائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني

- عام 2018 أسس تحالف الفتح للدخول في الانتخابات التشريعية .

- ثم انسحب من ائتلاف النصر الذي كان يرأسه حيدر العبادي بعد أقل من 24 ساعة .

- عام 2020 استقال من البرلمان العراقي وعين القيادي في منظمة بدر عبد الكريم يونس بديلا منه

المصدر: فريق مركز الإتحاج للأبحاث والتطوير